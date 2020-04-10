Чебоксары, , 15:40 — REGNUM В Чувашии устанавливаются новые ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Соответствующий указ подписал сегодня, 10 апреля, врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Ежемесячные выплаты предусмотрены на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Будет выплачиваться 50% от установленной величины прожиточного минимума для детей за второй квартал 2019 года: в Чувашии эта сумма составит 4770 рублей.

Однако реальные перечисления начнутся гораздо позже: власти планируют утвердить порядок и условия предоставления нового пособия «до конца мая».

По предварительным расчётам министерства труда и социального развития, в Чувашии выплаты будут получать около 38 тыс. детей.

Дополнительные выплаты введены 20 марта указом президента России Владимиром Путины и касаются семей, где размер среднедушевого дохода ниже прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции освободили от платы за проживание в общежитии студентов трёх вузов — госуниверситета, педвуза и сельскохозяйственной академии.

Напомним, 9 апреля в Чувашии подтверждено 15 новых случаев коронавируса, всего в регионе установлено 34 факта инфицирования.