Киев, , 15:42 — REGNUM Объём импорта товаров на Украину за первый квартал 2020 года снизился на 19,2% в сравнении с четвёртым кварталом 2019 года, заявил торговый представитель Украины Тарас Качка 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По сравнению с 4 кварталом 2019 года экспорт упал на 5,5%, а импорт — на 19,2% (какая фантастическая цифра)», — сказано в сообщении.

Чиновник отметил, что снижение объёмов торговли является «прямым минусом» для украинской экономики в целом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина начала импортировать российский лук. Внутриукраинские цены на этот овощ вдвое выше российских.

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