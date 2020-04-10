Киев, 10 апреля 2020, 15:42 — REGNUM Объём импорта товаров на Украину за первый квартал 2020 года снизился на 19,2% в сравнении с четвёртым кварталом 2019 года, заявил торговый представитель Украины Тарас Качка 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник отметил, что снижение объёмов торговли является «прямым минусом» для украинской экономики в целом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Украина начала импортировать российский лук. Внутриукраинские цены на этот овощ вдвое выше российских.
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