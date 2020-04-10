Душанбе, , 15:27 — REGNUM Министерство иностранных дел Таджикистана объявилоо введении временных мер пересечения государственной границы страны для международных грузоперевозчиков, сообщается на официальном сайте ведомства.

В документе говорится о том, что «международным грузовым автотранспортным средствам и их водителям разрешён въезд до действующих приграничных терминалов, при отсутствии таких терминалов — до зон таможенного контроля пограничных постов государственной границы, где производится таможенное оформление».

Отмечается, что съёмные прицепы и полуприцепы данного вида транспорта не будут допускаться на территорию Таджикистана. Грузы, находящиеся в них, будут доставляться до места назначения отечественными перевозчиками, а после — возвращаться владельцам.

Гуманитарные грузы, а также грузы спецназначения будут перевозиться грузовым автотранспортом по территории страны только в сопровождении сотрудников таможенной службы и под карантинным контролем при наличии разрешения специального штаба по предотвращению проникновения и распространения COVID-19.

Что касается международных транзитных перевозок, осуществляться они будут «при таможенном сопровождении с использованием отдельных транспортных средств по согласованию с должностными лицами, ответственными за санитарно-эпидемиологическую ситуацию».

В ведомстве отмечают, что меры носят временный характер и направлены на реализацию чрезвычайных мер по недопущению проникновения и распространения COVID-19 на территории Таджикистана.