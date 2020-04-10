Москва, , 15:27 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены «каникулы».

По его словам, правительство также готовит еще один пакет поддержки малого бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул: для физлиц 250 тыс. рублей по потребкредиту, по автокредиту — 600 тыс. рублей, по ипотеке — 1,5 млн рублей. Причем в льготный период продолжают начисляться проценты.

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