Москва, , 15:24 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил повышение размера ипотечных кредитов, по которым будут предоставляться «каникулы». Об этом он заявил 10 апреля на совещании по экономическим вопросам.

«Мы усиливаем поддержку тех, кто взял кредит на покупку недвижимости. Мной подписано соответствующее постановление», — сказал он.

По словам главы правительства, для большинства граждан жильё является долгосрочной инвестицией и планам не должны мешать «временные трудности», связанные с распространением коронавируса.

В этой связи повышается размер займа, по которому заёмщик сможет временно остановить исполнение обязательств перед банком. Размер учитывает особенности регионов. В Москве предельный размер составит 4,5 млн рублей. В Московской области, Петербурге и регионах ДФО 3 млн рублей. Для остальных субъектов РФ — 2 млн рублей.

Глава правительства отметил, что большинство усилий сейчас предпринимается для борьбы с негативным влиянием распространения коронавируса.