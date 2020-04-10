Чебоксары, , 15:22 — REGNUM В Чувашии в связи с распространением новой коронавирусной инфекции освободили от платы за проживание в общежитии студентов трёх вузов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве образования.

Ректоры чувашского госуниверситета, педвуза и сельскохозяйственной академии освободили студентов от платы за проживание в общежитии в связи с пандемией коронавируса.

Кроме того, руководством вузов приняты решения об отсрочке платы за образовательные услуги для студентов-контрактников.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия заняла 12-е место среди регионов страны по приросту установленных случаев коронавируса. За сутки в республике подтверждено 15 новых заражений COVID-2019 — всего их 34. Под медицинским наблюдением в республике остаются около 2,4 тыс. человек.