Киров, , 15:40 — REGNUM Жидкость желто-зеленого цвета, которая текла из кранов водоснабжения в Кирове, помогла найти утечки на городских теплосетях. Энергетики успокоили жителей города, сообщив о проводимых проверках герметичности трубопроводов с помощью специального красителя — уранин А. Благодаря бдительности граждан, удалось предотвратить утечку на Хлыновской, 28, и на улице Есенина, 11.

Пресс-служба кировского филиала «Т Плюс»

При появлении из крана горячей воды с желто-зеленой окраской, необходимо сообщить об этом в свою управляющую организацию, говориться на сайте региональной компании «Т Плюс».

Кировские энергетики уже проверили 77 центральных тепловых пунктов из 201. В течение двух недель, с 7 апреля, сотрудники теплоснабжающей компании проверяют остальные тепловые пункты и камеры города.

Ранее компания предупредила, что будет проводить работы по проверке тепловых сетей и призвала сообщать о ярко-окрашенной воде незамедлительно.

Органический краситель — уранин А имеет свидетельство о государственной регистрации, в котором указано, что реагент соответствует санитарным нормам и правилам, разрешен для определения утечки воды в теплосетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Челябинске на жалобы горожан о ржавой воде из крана будет выезжать специальная мобильная группа. Она будет посещать квартиры жалобщиков и оценивать состояние текущей жидкости. Делать это предстоит в присутствии сотрудников управляющих компаний.

Читайте также: Жёлтую воду в домах челябинцев проверит оперативная спецгруппа