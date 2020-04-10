Бишкек, , 15:15 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии открыла специальный счет, на который местные жители и работающие в Бишкеке компании и организации могут перечислить деньги на защиту горожан и столицы от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

За десять дней на него уже поступило свыше 2,7 млн сомов (около 2,6 млн рублей) пожертвований от неравнодушных граждан, предпринимателей, общественных и политических деятелей, а также от сотрудников мэрии.

Руководство Бишкекского муниципалитета обещает направить эти деньги на приобретение защитных костюмов, очков, перчаток, шприцов, антисептиков и других дезинфицирующих средств, а также на обеспечение продовольственной безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что в столице Киргизии зафиксировано 42 случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего же по республике выявлено 298 зараженных. Большинство из них — на юге страны.