Москва, , 15:14 — REGNUM Искусственное удерживание РФ в нищете и «денежном голоде» сделало ее банковскую систему инструментом высасывания из страны денег, которые вкладываются не в развитие, а в иностранные финансовые спекуляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 10 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Масштаб «прорыва», намеченного на 2021 год, определен аж в 3% роста ВВП. Это меньше мирового уровня: то есть и при «прорыве» Россия продолжит неуклонно отставать от конкурентов и сдавать свои позиции. Но и жалких 3% роста ВВП при либеральной политике удушения России достичь нельзя. Не случайно в 2018 году инвестиции выросли на символические 0,1%, а в 2019 — на не менее жалкие 1,4%, — написал Делягин. — При этом банки объявили бойкот кредитованию экономики, сказки о котором рассказывают официальные лица. Либералы сумели сделать с банковской системой то же, что ранее с электроэнергетикой: превратили инструмент развития экономики в ее тормоз».

Кроме того, Делягин предположил, что смысл существования федерального бюджета, судя по его исполнению и реальным приоритетам, состоит в заморозке средств налогоплательщиков, и в недопущении того, чтобы деньги России работали на ее благо.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк ухудшил прогноз по динамике российского валового внутреннего продукта в 2020 году. Вместо роста прогнозируется падение на 1%.