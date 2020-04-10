Москва, 10 апреля 2020, 15:14 — REGNUM Искусственное удерживание РФ в нищете и «денежном голоде» сделало ее банковскую систему инструментом высасывания из страны денег, которые вкладываются не в развитие, а в иностранные финансовые спекуляции, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он написал 10 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Кроме того, Делягин предположил, что смысл существования федерального бюджета, судя по его исполнению и реальным приоритетам, состоит в заморозке средств налогоплательщиков, и в недопущении того, чтобы деньги России работали на ее благо.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк ухудшил прогноз по динамике российского валового внутреннего продукта в 2020 году. Вместо роста прогнозируется падение на 1%.