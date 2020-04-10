Хараре, , 15:14 — REGNUM Продовольственное Агентство ООН запросило 130 миллионов долларов США на финансирование чрезвычайных операций в Зимбабве до августа 2020 года, проводимых для предотвращения голода в южноафриканской стране. Об этом передает информационное агентство Reuters.

«Мы все должны сделать все возможное, чтобы эта трагедия не превратилась в катастрофу», — заявил в своем заявлении директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) в Зимбабве Эдди Роу.

По его словам, срочное финансирование необходимо для предотвращения гуманитарной катастрофы, поскольку нехватка продовольствия, вызванная климатическими условиями и экономической рецессией, усугубляется.

«Поскольку большинство зимбабвийцев уже с трудом могут поставить еду на стол, пандемия COVID-19 может привести к усугублению катастрофы», — добавил Роу.