Чебоксары, , 15:10 — REGNUM В Чувашии из резервного фонда республики выделяют более 128 млн рублей для реализации санитарно-противоэпидемических мероприятий. Соответствующее распоряжение подписал врио республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно решению, часть средств резервного фонда Чувашии будет направлена на финансовое обеспечение «непредвиденных расходов». Речь идёт о сумме в 128 203,9 тыс. рублей.

«Для реализации плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», — отмечается в документе.

В том числе министерству здравоохранения выделяется 112 651 тыс. рублей, министерству труда и социальной защиты — 15 552,9 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашии из резервного фонда федерального правительства выделено 218 млн рублей на организацию медицинской помощи с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также республика получит из федерального бюджета 48 157,5 тыс. рублей в качестве стимулирующих выплат для медицинских работников.

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