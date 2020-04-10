Москва, , 15:10 — REGNUM Самыми престижными и ключевыми профессиями в космонавтике являются инженер космической отрасли и космонавт (по 79%), приводит данные опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Почти треть (30%) считает, что эти профессии определенно и далее будут востребованы. Противоположное мнение лишь у 3% опрошенных.

Почти половина граждан (47%) хотят, чтобы их ребенок работал в космической отрасли. 42% — скорее не хотят, в основном из-за страха за его жизнь (17%) или потому что ребенок больше тяготеет к другой профессии (16%).

Опрос проведен 4 апреля 2019 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 50−60 годов XX века России сохранила лидирующие позиции в освоении космоса. В этом уверены, 37% граждан.

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