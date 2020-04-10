Бишкек, , 15:08 — REGNUM Национальный банк Киргизии ввел для коммерческих банков запрет на комиссионный сбор за обналичивание денег с банкоских карт «Элкарт», принадлежащих пенсионерам и получателям государственных пособий, пишут киргизстанские СМИ.

В нацбанке отмечают, что при этом не имеет значения, в каком именно банке был открыт счет пенсионера или получателя госпособия.

Также этот запрет затронул и межбанковский процессинговый центр, которому теперь тоже нельзя взимать комиссию с коммерческих банков со средств за обработку платежей по банковским картам пенсионеров и получателей государственных пособий.

Такие меры введены в связи с введенным в столице и ряде районов Киргизии режимом чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса, который предусматривает ограничения на передвижения граждан, из-за чего пенсионеры и получатели соцпособий не всегда имеют возможность воспользоваться услугами банкомата, принадлежащего коммерческому банку, в котором они получили свою пенсионную или социальную банковскую карту.