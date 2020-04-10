Ростов-на-Дону, , 15:08 — REGNUM В Ростовской области в условиях распространения коронавируса временно отменена плата за капитальный ремонт. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 10 апреля.

«Эта мера направлена на поддержку жителей региона в сложившихся условиях. В апреле и мае текущего года квитанции на оплату взноса за капремонт выпускаться не будут», — уточнили в пресс-службе.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону был утверждён дополнительный комплекс мер, который предусматривает прямую адресную помощь для малоимущих семей, поддержку семей с детьми. Кроме того, организовано социальное сопровождение одиноко проживающих пожилых граждан в возрасте старше 65 лет.