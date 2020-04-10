Москва, , 15:22 — REGNUM Автопредприятия, которые получили разрешение восстановить производство в РФ, не все приступили к работе. Об этом сообщает Tarantas.news.

Так, автозаводы Volkswagen и Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде из-за недостатка деталей были вынуждены продлить простой до 17 апреля.

Однако ряд автопроизводителей возобновил выпуск автомобилей уже на текущей недели. Например, автозавод Mazda Sollers во Владивостоке получил разрешение от правительства Приморского края и возобновил производство 6 апреля.

Также к работе приступили автозаводы Mercedes-Benz в Подмосковье, ГАЗ в Нижнем Новгороде, Haval в Тульской области, а также КАМАЗ.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ может приступить к производству автомобилей 13 апреля. Этого же числа будет возобновлена работа Ульяновского автозавода и предприятия «Автотор» в Калининграде.

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