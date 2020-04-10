Москва, 10 апреля 2020, 15:02 — REGNUM Подавляющее число работодателей в России не собираются компенсировать расходы, которые понесли их сотрудники при их переводе на удаленный режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал слова заместителя главы Совбеза, бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который обнаружил, что удалённый режим, меняет баланс прав работника и работодателя.
Иными словами, как еще раз подчеркнул Кудюкин баланс явно не в пользу наемного работника.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что особенности современной организации труда, например, удалённый режим, меняют баланс прав работника и работодателя.