Москва, , 15:02 — REGNUM Подавляющее число работодателей в России не собираются компенсировать расходы, которые понесли их сотрудники при их переводе на удаленный режим работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 апреля заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ, сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Так он прокомментировал слова заместителя главы Совбеза, бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева, который обнаружил, что удалённый режим, меняет баланс прав работника и работодателя.

«Я могу судить по преподавателям в высших учебных заведениях, по учителям в общем образовании. И баланс изменился явно не в пользу работников, — сказал Кудюкин. — Нагрузка на работников возрастает. При этом работодатель уклоняется от своей обязанности — обеспечивать работника необходимыми средствами для выполнения его работы. Большая часть удаленной работы ведется с использованием личного оборудования преподавателей. Некоторые вынуждены покупать за свой счет программное обеспечение или получают доступ к платформам для коллективной работы. Подавляющее большинство работодателей не собирается компенсировать ни эти расходы, ни использование работником личного оборудование. А некоторым его и вовсе приходится докупать».

Иными словами, как еще раз подчеркнул Кудюкин баланс явно не в пользу наемного работника.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведев заявил, что особенности современной организации труда, например, удалённый режим, меняют баланс прав работника и работодателя.