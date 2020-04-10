Душанбе, , 15:02 — REGNUM Правительство Таджикистана одобрило порядок регистрации средств электрической связи в целях обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

В создаваемой системе регистрации оформление аппаратов будет проходить по международному уникальному идентификационному коду (IMEII или МУИК) — серийному номеру, состоящему из 15 цифр.

Согласно постановлению правительства Таджикистана от 31 марта 2020 года, Служба связи должна будет до 1 июня 2020 года определить оператора системы регистрации — юридическое лицо (возможно привлечение частных юридических лиц), которое будет заниматься разработкой государственной системы идентификации, проводить регистрацию МУИК. Помимо этого оператор системы должен будет постоянно совершенствовать её, а также следить, чтобы в её работе не было никаких сбоев.

Отмечается, что после официального внедрения системы регистрация мобильных устройств будет осуществляться в автоматическом режиме через подключение к сетям операторов мобильной связи в течение трёх месяцев в пилотном режиме.

Затем на протяжении следующих шести месяцев также в пилотном режиме регистрация будет происходить уже через единый портал.

В ходе апробации системы — девять месяцев в пилотном режиме — таджикистанцы смогут зарегистрировать свои мобильные устройства бесплатно. Далее эта услуга станет платной.

В документе говорится, что физические лица смогут зарегистрировать свои устройства у оператора или регистратора системы либо лично, либо другим доступным ему способом.

При этом импортёры и организации-производители средств мобильной связи должны зарегистрировать свой товар через единый портал оператора системы, регистратора системы или в явочном порядке. При покупке таких мобильных устройств на территории Таджикистана физическим лицам нет необходимости их регистрировать.

Так как в документе отдельным пунктом обозначены мобильные средства электрической связи, которые находятся в Таджикистане «в международном роуминге». Эти устройства не подлежат регистрации.

Если же физическим лицом мобильное средство электрической связи было ввезено на территорию страны при помощи международных почтовых, курьерских служб, то регистрация устройства будет проходить только в личном присутствии владельца аппарата у оператора или регистратора системы при наличии конверта со штрих-кодом почтового идентификатора и календарным штемпелем.

Авторы документа отмечают, что в случае обращения правоохранительных органов оператор системы может принудительно приостановить и возобновить работу мобильных устройств.

Данные меры будут приниматься «в интересах обеспечения безопасности и обороноспособности государства при проведении особо важных общественно-политических мероприятий».

За нарушения требований данного порядка таджикистанцы будут привлекаться к ответственности согласно действующему законодательству страны.