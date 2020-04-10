Москва, , 14:54 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил, что новые контакты с главой Белого дома Дональдом Трампом еще впереди.

По словам российского лидера, Москва готова обсуждать с Вашингтоном взаимодействие в борьбе с коронавирусом, ситуацию на мировых рынках и сотрудничество в сфере освоения космоса.

Глава государства добавил, что после разговора с лидерами США и Саудовской Аравии он планирует новые переговоры с партнерами по теме цен на нефть.

Ранее ИА REGNUM сообщало о готовности стран ОПЕК+ сократить суммарную добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки (с 43,8 млн до 33,8 млн баррелей в сутки). При этом на Саудовскую Аравию и Россию придётся основной объём сокращений — по 2,5 млн баррелей в сутки.

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