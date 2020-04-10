Ставрополь, , 15:02 — REGNUM Более 500 млн рублей выделят власти Ставрополья в 2020 году на поддержку проектов развития экспортного потенциала агропромышленного комплекса региона. Средства направят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили ИА REGNUM 10 апреля в пресс-службе губернатора края Владимира Владимирова по итогам его рабочей встречи с министром сельского хозяйства региона Владимиром Ситниковым.

Также отмечается, что на особом контроле властей находится работа в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. В настоящее время ведется строительство, реконструкция и ремонт более 50 инфраструктурных и социальных объектов на 800 млн рублей.

Кроме того, в федеральный центр подготовлена заявка на выделение дополнительных 1,6 млрд рублей, предназначенных для реализации еще 14 проектов комплексного развития сельских территорий края. Они включают в себя строительство и восстановление свыше 60 соцобъектов.

Участники встречи также обсудили ход стартовавшей на Ставрополье посевной кампании. Ситников сообщил, что уже посеяно 50% яровых культур от плана, продолжается сев подсолнечника и кукурузы. Владимиров поручил активизировать работу по страхованию посевов для минимизации рисков аграрных производителей. Министр доложил, что около 360 тыс. гектаров озимых культур уже застраховано, ведется работа по страхованию яровых культур.