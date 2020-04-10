Москва, , 14:47 — REGNUM По итогам января-февраля 2020 года импорт легковых авто в Россию составил 26,5 тыс. машин, что на 17,6% меньше аналогичного периода 2019 года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Всего за два месяца в Россию было ввезено новых легковушек на сумму в 702,3 млн долларов (около 51,9 млрд рублей).

Импорт грузовиков в Россию в январе-феврале упал на те же 17,6%, до 2,7 тыс. автомобилей. Общая стоимость импортируемых машин составила 174,6 млн долларов (около 12,9 млрд рублей).

Что же касается экспорта, то легковых машин из России за два первых месяца текущего года было вывезено 10,1 тыс. единиц (-25,6%) на общую сумму 148,6 млн долларов (около 11 млрд рублей). Грузовиков в январе-феврале за границу вывезли в количестве 1,2 тыс. единиц (-33,2%) на сумму 36,7 млн долларов (около 2,7 млрд рублей).

Напомним, в 2019 году экспорт новых легковых машин из РФ составил 109,4 тыс. авто. Это на 16,7% больше результата прошлого года. Всего за прошлый год автомобильные компании вывезли из России за границу новых машин на сумму порядка 1,6 млрд долларов (около 101,18 млрд рублей).

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