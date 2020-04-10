Москва, , 14:26 — REGNUM По итогам марта 2020 года в России было продано 784 машины автокомпании Volvo — на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Volvo Car Russia.

За первые три месяца 2020 года компания реализовала в России 1702 автомобиля, что также превышает показатель продаж прошлого года на 5,3%.

Самой популярной моделью Volvo в первом квартале на российском авторынке стал среднеразмерный кроссовер ХС60, чьи продажи упали за отчетный период на 32,4%, до 480 экземпляров. Второе место у кроссовера ХС90. За три месяца 2020 года его приобрели 446 автолюбителей из России — на 14,4% больше, чем год назад.

Увеличились продажи компактного кроссовера Volvo ХС40. За первый квартал было продано 306 таких авто, что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Напомним, в начале апреля текущего года предприятие Volvo в городе Гётеборг (Швеция), которое специализируется на выпуске грузовиков, начнет производить защитные лицевые щитки для медработников.

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