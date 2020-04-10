Санкт-Петербург, , 14:54 — REGNUM Непродовольственный ретейл в России в начале «нерабочего» апреля зафиксировал падение объема продаж по стране на 70−90%, продуктовый — на 15−40%. Об этом заявил 10 апреля генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Замер данных «в моменте» производился с 31 марта по 5 апреля. Первые цифры на начало апреля показывали падение продаж по розничной торговле в целом на 40%, хотя по сегментам эта цифра распределена неравномерно, подчеркнул Федяков.

Так, падение объемов продаж одежды составило 90% к началу текущей недели.

«Попытка компаний компенсировать убытки переходом в онлайн обречена на неуспех. Да, количество онлайн-заказов растет — уже на порядка 36%, но у нас рынок онлайн-торговли составляет всего 3% от всей розницы, это меньше статистической погрешности», — объяснил Федяков.

К тому же, компании, работающие с дистанционной торговлей, перегружены заказами и тоже испытывают немало проблем.

Поначалу казалось, что продовольственные магазины находятся в относительной безопасности от кризиса, и в марте они даже показывал некоторый прирост продаж на фоне ажиотажного спроса, однако теперь ситуация поменялась.

«Уже в начале апреле у продовольственного ретейла идет снижение посещаемости, снижение продаж в зависимости от формата магазина — от 15% до 40%. Наибольшее снижение трафика и продаж — в гипермаркетах, куда люди перестали ездить из-за боязни, из-за информационной волны, которая идет. Это настоящий обвал, в некоторых регионах более чем в два раза посещаемость гипермаркетов упала», — сообщил Федюков.

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