Нджамена, , 14:25 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) завершил переговоры с представителями Чада, направленные на предоставление центральноафриканской стране средств для противостояния экономическому воздействию пандемии. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление Фонда.

Как передают журналистов, стороны обсудили предоставление африканскому экспортеру нефти 115 миллионов долларов США в рамках механизма быстрого кредитования.

«Это позволит властям удовлетворить неотложные бюджетные потребности и поддержать платежный баланс в связи с ухудшением мировых экономических условий и распространением COVID-19 в Чаде», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МВФ.

Ожидается, что исполнительный совет МВФ рассмотрит запрос на данный займ в середине апреля, отмечается в заявлении.