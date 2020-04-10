Ташкент, 10 апреля 2020, 14:18 — REGNUM Частные банки в Узбекистане установили 5 тыс. банкоматов, в том числе 948 с функцией внесения денег, сообщили 10 апреля в пресс-службе Центрального банка республики.
В финансовом регуляторе предупредили, что использование наличных денег повышает риск заражения коронавирусом. Отмечается, что 548 банкоматов используют платежные системы Uzcard, а 400 — систему HUMO.
Напомним, 15 марта Роспотребнадзор сообщил, что наличные деньги являются каналом передачи коронавируса. ВОЗ рекомендует не прикасаться к лицу и мыть руки после использования наличности.
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