Киев, , 14:08 — REGNUM В базовом сценарии развития событий экономика Украины в нынешнем году упадет на 5%, заявил 10 апреля в эфире украинского телевидения советник президента Украины по экономике Олег Устенко.

Дефицит госбюджета Украины в текущем году предположительно составит около 10%, заявил советник.

Устенко объяснил, что падение экономики связано с тем, что Украина — сырьевая страна, которая критически зависит от мировых рынков.

«Мы падаем из-за того, что было резкое ухудшение конъюнктуры на мировых рынках, а мы все-таки сырьевая страна, больше половины нашего экспорта — это сырье», — подчеркнул советник Зеленского.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в проекте госбюджета предполагалось, что экономика Украины в нынешнем году вырастет на 3,5%. Сейчас власти заявили, что переделали бюджет под падение ВВП на 4,8%, и этот показатель уже согласован с западными партнерами.

Интересно, что 9 апреля Всемирный банк обнародовал свой, оптимистический прогноз, по которому ВВП Украины может упасть «всего» на 3,5% по итогам нынешнего года.