Москва, , 13:55 — REGNUM Самоизоляция в России повысила спрос на рубашки, футболки и топы. При этом нижняя часть костюма — штаны и брюки, напротив, ушли в минус. Об этом сообщила сооснователь бюро экспертного сопровождения бизнеса «Два сэнсея» София Фридман.

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«Рубашки, топы, футболки — всё продаётся, практически на 400% вырос спрос. А штаны никому не нужны, там минус 20%», — уточнила Фридман, слова которой приводит РИА Новости.

Она пояснила, что люди заказывают предметы гардероба онлайн для телеконференций в условиях самоизоляции.

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«Возможно, если кто-то из нас встанет, вы там без штанов на самом деле», — предположила Фридман.

Также она отметила возросший объём продаж в секторе косметики. Это специалист связала с закрытием салонов красоты и парикмахерских и переходом женщин на косметические процедуры в домашних условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне ситуации с пандемией COVID-19 объявленная президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей неделя с 28 марта по 5 апреля была продлена главой государства до 30 апреля.