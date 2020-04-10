Москва, , 13:55 — REGNUM ВВП России из-за пандемии коронавируса упадет примерно на 3−4%, все будет зависеть от конечных сроков карантина. Месяц карантина стоит экономики России 6% ВВП, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Рублю ничего не угрожает, торговое сальдо окажется положительным из-за сокращения импорта, плюс продажа валюты в рамках бюджетного правила.

На фоне мягкой политики ФРС акции поднимутся на всех ключевых мировых рынках, в том числе и в России. Связь фондовых рынков и реального сектора экономики относительно условна.

Россия в итоге останется шестой экономикой мира и первой/второй в Европе. Россия пережила финансовые пирамиды 1994 года, дефолт 1998 года, дело «Юкоса» 2003 года, кризис Lehman Brothers 2008 года, международные санкции 2014 года и коронавирус переживем.

А как наши стратегические партнеры? Вероятно, государственный долг США в 2020 году достигнет или даже превысит $25 трлн из-за политики по борьбе с последствиями эпидемии коронавируса.

В попытке решить проблемы экономики и общественного здравоохранения Конгресс в настоящее время работает над массивным пакетом помощи на сумму от $1,3 до $1,4 трлн.

В общей сложности Белый дом даже намекает на $2 трлн или даже больше в будущем фонде экономического стимулирования. Стимулирующие расходы увеличивают запланированный на этот финансовый год бюджетный дефицит США в размере около $1 трлн. Недавно ФРС снизила процентные ставки примерно до нуля. Это снизит расходы на обслуживание долга.

Американский суверенный долг давно уже стал проблемой, но не США, а кредиторов. Прежде всего, Японии и Китая. При этом начиная с кризиса 2008 года, постоянно идут разговоры, что США рано или поздно пойдут на реструктуризацию долга, откажутся от доллара и введут единую валюту для США, Канады и Мексики — амеро. Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно обязательно выстрелить», — высказал свое мнение эксперт.

Читайте также: Мировую экономику продолжает лихорадить на фоне коронавируса — все новости