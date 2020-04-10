Москва, , 13:42 — REGNUM К России с просьбой о поставках аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) обратились уже более 30 стран, заявил 10 апреля замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

«Мы хотим использовать эту ситуацию для того, чтобы выйти на международные рынки», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, у России есть всё для того, чтобы сконцентрировать мощности не только в области аппаратов ИВЛ, но и в производстве других сложных медицинских приборов.

Он добавил, что предприятия наращивают выпуск медицинской техники, «как в Великую Отечественную войну».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня президент России Владимир Путин поручил увеличить производство, закупки, поставки и резервы дезинфицирующих средств, аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарств для лечения коронавирусной инфекции.

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