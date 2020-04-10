Ташкент, , 13:42 — REGNUM Узбекистан получил $17 млн от Исламского банка развития на медицинское оборудование для новых больниц, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций и внешней торговли республики.

8 апреля глава ведомства Сардор Умурзаков провел переговоры с президентом банка Бандаром Хаджаром. Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Глава банка выразил готовность направить еще $46 млн на оснащение больниц для больных коронавирусом. Стороны также договорились продолжить переговоры по вопросу дополнительной помощи Узбекистану на сумму $140 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный банк планирует выделить Узбекистану кредит в размере $1,2 млрд на борьбу с распространением коронавируса.

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