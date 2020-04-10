Минск, , 13:37 — REGNUM В связи со скорым вводом первого энергоблока БелАЭС население Белоруссии следует «подталкивать» к потреблению электроэнергии. Об этом сегодня, 10 апреля при обсуждении проекта указа «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда» заявил Александр Лукашенко.

«С учетом того, что мы вводим в строй атомную станцию, появятся дополнительные объемы электрической энергии. Как я часто говорил, нам надо больше потреблять электроэнергии, потому что у нас ее будет даже с избытком (если как сейчас будем использовать нынешние мощности, плюс добавятся). Это чистая энергия. Сегодня тренд в мире вообще — переход на чистую энергию. И мы меньше будем зависеть уже от природного газа. Где-то на 5 млрд куб. м меньше будем потреблять по нашим расчетам», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

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По мнению Лукашенко, нужны «льготы и определенные требования к населению: если вы не будете выполнять какие-то условия, льготы не получите и будете платить по более высокому тарифу». Он также подчеркнул, что ему в этом вопросе нужна консультация.

«Потому что вопрос касается населения. И чтобы мы не перекинули этот вопрос полностью на население. Потом, учет должен быть организован. Если мы просто запишем на бумаге, а население окажется не способным это сделать… Вот это меня прежде всего волнует. Чтобы не бабахнули по голове людям, а потом будем откручивать назад, если что-то не так», — сказал руководитель постсоветской республики.

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«Конечно, надо подталкивать людей. Я с этим согласен. Но этот толчок не должен быть смертельным, если говорить просто, по-народному. Это меня больше всего волнует, чтобы мы тут не нахомутали. Чтобы это было спокойно, постепенно», — заявил Лукашенко.

В обсуждении президентского указа участвовали вице-премьер Юрий Назаров, министр энергетики Виктор Каранкевич, председатель Миноблисполкома Александр Турчин и председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

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Напомним, БелАЭС в Гродненской области Белоруссии строится на долгосрочные многомиллиардные кредитные ресурсы правительства РФ. Замминистра финансов России Сергей Сторчак сообщал 11 февраля, что Москва и Минск ведут консультации по изменению условий кредита на строительство БелАЭС.

Генподрядчиком строительства БелАЭС выступает «Атомстройэкспорт» — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом». В 2020 году запланирован пуск первого энергоблока на 1200 МВт, а в следующем — второго такой же мощности.