Москва, , 13:23 — REGNUM

Нефтяные котировки 10 апреля реагируют на итоги прошедшего накануне заседания стран-экспортёров нефти ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.«Было принято решение сократить добычу на 10 млн барр./сутки на ближайшие два месяца. Но такой объём снижения уже был анонсирован ранее, и на этом цена поднималась несколько дней в начале недели. Поэтому рынок, не получив больше ожиданий, разочарованно отреагировал снижением цены нефти на исходе недели с $34,70 до $31,80 за баррель Brent. Кроме того, игроки учитывают, что снижение даже на 10 млн барр./сутки никак не покрывает имеющийся избыток предложения в 15−20 млн барр./сутки.На 10 апреля намечена созываемая Саудовской Аравией встреча министров энергетики стран G-20. На ней уже с учётом решения ОПЕК+ предполагается обсудить меры по координации действий для обеспечения стабилизации энергетических рынков и смягчения влияния на них со стороны пандемии. Это, например, согласованная закупка нефти в стратегические запасы крупными потребителями. 10 апреля биржевые торги не будут проводиться из-за праздника Страстной пятницы», — пояснил эксперт.

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