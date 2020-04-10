Бишкек, , 13:21 — REGNUM За два первых месяца 2020 года работающие за рубежом трудовые мигранты перевели в Киргизию через системы денежных переводов $313,6 млн (23 млрд 396 млн рублей), что на 9% меньше объема переводов за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в материалах национального банка республики.

Читайте также: Власти Киргизии решили оставить своих мигрантов жить в России

Больше всего денег прислали на родину киргизстанцы, трудящиеся на территории России — $303,8 млн (22 млрд 665 млн рублей). Это на 10,2% меньше показателя января — февраля минувшего года.

По итогам двух месяцев 2020 года наблюдался отток денежных средств из Киргизии в сумме $74,9 млн (5 млрд 588 млн рублей). Для сравнения, в январе — феврале 2019 года этот показатель составлял $74,8 млн (5 млрд 580 млн рублей).

Читайте также: Свыше $2,4 млрд перевели в Киргизию мигранты в 2019 году