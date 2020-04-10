Минск, , 13:01 — REGNUM Почти три тысячи подписей собрали авторы петиции за снижение стоимости моторного топлива на внутреннем рынке. Получателем коллективного обращения граждан указан государственный концерн «Белнефтехим».

Подписавшие граждане Белоруссии попросили госконцерн «обратить внимание на то, что при повышении цен на нефть стоимость топлива на внутреннем рынке планомерно «изменялась» в сторону удорожания». В петиции использован термин представителей госконцерна, оспаривавших утверждение возмущённой общественности о повышении цен на АЗС.

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«В настоящий момент при резком падении цен на нефть, стоимость топлива почему-то не «изменилась». Поэтому просим «изменить» стоимость топлива для автовладельцев на внутреннем рынке в сторону снижения пропорционально снижению цен на нефть!», — сказано в петиции.

Напомним, с начала года госконцерн «Белнефтехим» девять раз повышал цены на моторное топливо. При этом белорусские чиновники утверждают, что действуют в интересах народа.

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Отметим, что на рост цен моторного топлива влияет на стоимость закупаемого сырья. В марте оно резко подешевело — почти наполовину. При этом Александр Лукашенко, в очередной раз демонстрируя «нефтяную независимость», распорядился не подписывать контракты с российскими поставщиками, а закупить несколько партий «альтернативной нефти». В итоге Минск до начала обвала цен закупил нефть в Норвегии и Азербайджане.

«Белнефтехим» сообщил, что в апреле через Литву и Украину будет доставлено ещё два танкера с нефтью из Норвегии и Азербайджана. Она дороже сама по себе, и ещё дороже российской из-за сложной логистики доставки на белорусские НПЗ.

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