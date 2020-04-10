Минск, , 13:00 — REGNUM Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики сообщества, заявил 10 апреля премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.

По его словам, необходимо быть готовыми к оперативному решению вопросов, которые в ранее комфортных условиях оставлялись на потом.

«Следует нацелиться на серьезную дедолларизацию экономики союза», — сказал Румас по видеосвязи в ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС.

Он добавил, что необходимо кардинально увеличить формирование цен и расчетов за поставляемые в рамках рынка ЕАЭС товары и услуги в национальных валютах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях — в числе важнейших задач дальнейшего развития ЕАЭС.

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