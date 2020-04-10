Новосибирск, , 12:35 — REGNUM С начала 2020 года на двух предприятиях Черепановского района Новосибирской области произведено 1,5 тыс. тонн гречки и около 300 тонн серых круп — ячневой, перловой, пшеничной. Этого хватит, чтобы обеспечить продовольственную безопасность региона и организовать поставки гречки в регионы России, а также США и Германию, сообщили ИА REGNUM в новосибирском министерстве сельского хозяйства.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, ситуация, вызванная распространением COVID-19, спрос на гречку у населения «серьёзно вырос».

«Однако благодаря тому, что была возобновлена работа элеваторного комплекса в Безменово, куда поступили дополнительные объемы сырья на переработку, запасы крупы в нашей области практически полностью восстановлены, — уточнил Лещенко. — В настоящее время на складах торговых сетей 490 тонн гречневой крупы».

По официальным подсчётам, новосибирцы в течение года потребляют 45 тыс. тонн различных круп, том числе гречневой — 11 тысяч 600 тонн. За 219 год потребление в пищу гречки в регионе составило в среднем по 4,2 кг на человека.

В 2019 году гречиха в регионе размещалась на 27 тыс. гектаров, валовый сбор составил 25 тыс. тонн. В 2020 году ожидается аналогичный объем посевных площадей.