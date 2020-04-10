Москва, , 12:35 — REGNUM В первом квартале 2020 года в России было продано 10 880 новых машин немецкой марки — на 12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Лидером по продажам в первом квартале 2020 года на российском авторынке среди моделей BMW стал кроссовер Х5, чьи продажи увеличились на 40%, до 2 025 экземпляров. На втором месте — BMW X7. Реализация этого кроссовера в России за период с января по март 2020 года упала на 7%, до 1 631 единицы. Третье место в рейтинге занял BMW X3 (1 510 ед.; — 7%).

На 50% в первом квартале выросли продажи BMW 2 серии. Это произошло за счет появления на авторынке Gran Coupe. Увеличились продажи моделей BMW 8 серии (+24%) и BMW 4 серии (+1%).

Напомним, компания BMW стала лидером автомобильного рынка России в премиум-сегменте по итогам марта 2020 года.

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