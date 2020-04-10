Санкт-Петербург, , 12:26 — REGNUM Смена основного акционера Сбербанка не окажет никакого влияния на экономику, но для самого Сбербанка может означать смену руководства, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 апреля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя информацию министерства финансов.

В пятницу в министерстве сообщили о покупке правительством у Центробанка 50% акций Сбербанка за 2,139 трлн рублей. Ранее предполагалось, что приобретен будет контрольный пакет (около 52% акций), а сумма сделки составит 2,4 трлн рублей.

« Там происходят подковёрные бюрократические игры, комментировать которые сложно. Система управления у них выстроена таких образом, что мы не знаем, кто там кому подчиняется и кто кого контролирует.

Для экономики от смены основного акционера банка ничего не изменится. Герман Греф хорошо «разогнал» Сбербанк, он весьма технологичен и он, несомненно, лидер рынка, особенно в части обслуживания физических лиц. В нынешних условиях кризиса и монопольного положения потерять свою нишу будет очень непросто.