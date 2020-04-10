Нью-Йорк, США, , 12:23 — REGNUM Руководство американской авиастроительной корпорации Boeing может сократить штат сотрудников на 10% из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса. Об этом 9 апреля сообщает The Wall Street Journal.

По информации издания, компания намерена досрочно отправить часть сотрудников на пенсию, другим — досрочно расторгнуть контракты, выплатив компенсацию. Ещё часть персонала просто будет уволена.

Отмечается, что один из вопросов касается тех сотрудников, которые работают на предприятиях, выполняющих военные заказы. В Boeing по всему миру работает около 160 тыс. человек.

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