Орск, Оренбургская область, 10 апреля 2020, 12:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области в срочном порядке возобновил работу обанкротившийся завод синтетического спирта. В период пандемии коронавируса многократно вырос спрос на продукцию предприятия, сообщают СМИ.
Стоит отметить, изопропиловый спирт в России производят только Орский завод и «Химпром» в Новочебоксарске (Чувашия). Продукция используется в качестве компонента для антисептиков.
«В связи с возросшим спросом на нашу продукцию, количество заказов многократно увеличилось», — информирует сайт Орского завода синтетического спирта. Менеджеры не успевают быстро обрабатывать все поступающие заявки. Завод предлагает заказчикам создавать счета на продукцию самостоятельно, с помощью онлайн сервиса. Приобрести продукция можно только по прайсу предприятия.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году орский завод признан банкротом, на нем введено конкурсное производство. В начале года появилась информация о подготовке завода к продаже.
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