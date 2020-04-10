Орск, Оренбургская область, , 12:31 — REGNUM В Орске Оренбургской области в срочном порядке возобновил работу обанкротившийся завод синтетического спирта. В период пандемии коронавируса многократно вырос спрос на продукцию предприятия, сообщают СМИ.

Стоит отметить, изопропиловый спирт в России производят только Орский завод и «Химпром» в Новочебоксарске (Чувашия). Продукция используется в качестве компонента для антисептиков.

«В связи с возросшим спросом на нашу продукцию, количество заказов многократно увеличилось», — информирует сайт Орского завода синтетического спирта. Менеджеры не успевают быстро обрабатывать все поступающие заявки. Завод предлагает заказчикам создавать счета на продукцию самостоятельно, с помощью онлайн сервиса. Приобрести продукция можно только по прайсу предприятия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2019 году орский завод признан банкротом, на нем введено конкурсное производство. В начале года появилась информация о подготовке завода к продаже.

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