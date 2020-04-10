Шэньчжэнь, Китай, , 12:20 — REGNUM Компания Huawei после начала продаж своего складного смартфона Huawei Mate Xs потеряла около 70 млн долларов. Об этом сообщило сетевое издание Gizchina со ссылкой на заявление директора по потребительскому бизнесу Huawei Юй Чэндуна.

Директор сообщил, что такой рекордный размер убытков получен всего за месяц — с начала марта, когда телефон поступил в продажу.

По его мнению, к такому результату привела большая стоимость смартфона из-за высокой стоимости комплектующих, и, в первую очередь, гибких дисплеев.

Он сделал вывод, что зарабатывать на складных телефонах получится только тогда, когда эти технологии значительно подешевеют. Пока же такие телефоны продаются только себе в убыток.