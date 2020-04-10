Москва, , 12:13 — REGNUM По итогам марта 2020 года объем реализации новых машин премиум-сегмента в России вырос на 30%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По данным журналистов, всего за месяц в РФ было куплено в премиальном сегменте 16 тыс. автомобилей. Лидером среди премиальных автомобилей стали модели немецкого бренда BMW. В марте было продано 4289 единиц таких авто. Это на 26% больше, чем год назад.

На втором месте разместились автомобили немецкой компании Mercedes-Benz. За первый месяц весны российским дилерам немецкой марки удалось реализовать 4283 автомобиля данного бренда. Здесь уровень продаж вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тройку самых покупаемых машин в РФ замыкают модели компании Audi — 1858 единиц (+47%).

На четвёртом и пятом местах соответственно расположились машины марок Lexus (1841 ед.; +44%) и Land Rover (954 ед.; +36%).

Напомним, по итогам марта текущего года в России был реализован 162 321 новый автомобиль (порядка 153 тыс. единиц без учета LCV)

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