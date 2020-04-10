Москва, 10 апреля 2020, 12:11 — REGNUM Ипотечные каникулы в России будут работать на репутацию «партии власти», что в перспективе обеспечит ей поддержку избирателей, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 10 апреля на своей странице в социально сети Facebook.
Как подчеркнул Колташов, меры это не последние, и кризисная ситуация не разрешится быстро, а потому от того насколько оперативно и эффективно будут выдвигаться и приниматься меры, будет зависеть и итоговое распределение голосов на выборах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости страхования врачей, выделении им доплат, а также о новых мерах поддержки предпринимателей, прежде всего, малого и среднего бизнеса, расширении «кредитных каникул».