Москва, , 12:11 — REGNUM Ипотечные каникулы в России будут работать на репутацию «партии власти», что в перспективе обеспечит ей поддержку избирателей, считает экономист Василий Колташов. Об этом он написал 10 апреля на своей странице в социально сети Facebook.

«Правительство РФ взяло в работу предложения по расширению возможностей ипотечных каникул. Уверен, что от нынешнего уровня в 1,5 млн рублей мы сдвинемся выше. Надеюсь, это повышение охватит остальные 60% и 10% жителей России с кредитами «высокого порядка» и защитит хотя бы отчасти. Сообщается, что изменения в политике будут выработаны достаточно быстро. Последнее весьма важно для миллионов ипотечников и для экономики, нуждающейся в предотвращении разорения домашних хозяйств. С точки же зрения российской политики все это будет работать на репутацию «партии власти», давая ей более широкую поддержку избирателей в перспективе», — написал экономист.

Как подчеркнул Колташов, меры это не последние, и кризисная ситуация не разрешится быстро, а потому от того насколько оперативно и эффективно будут выдвигаться и приниматься меры, будет зависеть и итоговое распределение голосов на выборах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости страхования врачей, выделении им доплат, а также о новых мерах поддержки предпринимателей, прежде всего, малого и среднего бизнеса, расширении «кредитных каникул».