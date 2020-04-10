Салехард, , 12:04 — REGNUM На Ямале несколько предпринимателей завысили цены на продовольствие первой необходимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Необоснованно завышенные цены выявлены в Салехарде, в городе Губкинский, в Надымском, Пуровском, Тазовском, Ямальском и Приуральском районах.

К примеру, в ходе проверки магазина «Гастрономия» в городе Губкинский было выявлена надбавка к ценам закупа до 49% на кефир, творог, яйцо куриное, сахар, рыбу, масло сливочное и растительное.

По факту было возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»). Виновному грозит штраф до 50 тыс. рублей. Ему пришлось понизить цены.

Всего по фактам завышения бизнесменами цен на продовольствие составлено 12 протоколов. Из них пять лиц привлечено к ответственности на общую сумму штрафов на 200 тыс. рублей. Ещё семь административных материалов находятся на рассмотрении.