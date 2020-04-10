Заинск, Татария, , 12:01 — REGNUM Арбитраж Татарии 25 мая 2020 года начнёт рассматривать иск ОАО «Заинский сахар», которое является одним из крупнейших в России производителей сахара. Компания пытается обжаловать многомиллионный штраф и доначисление налога, отмечая, что «единовременное взыскание доначисленных сумм существенно затруднит ведение текущей деятельности» и «может причинить значительный ущерб», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан 6 апреля 2020 года. Ответчиком выступает межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам №4, третьим лицом — межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщиком №2 (Москва).

9 апреля стало известно, что по ходатайству заявителя суд приостановил действие решения от 4 октября 2019 года «о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, до вступления в законную силу судебного акта по данному делу».

Было установлено, что компания получила требование «об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа по состоянию на 23.03.2020 года, в соответствии с которыми обществу предложено уплатить 228 538 488 руб. 60 коп. в срок до 03.04.2020 года». Также в обеспечение оспариваемого решения был наложен запрет на отчуждение, включая передачу в залог, «без согласия налогового органа имущества стоимостью 230 681 000 рублей».

В суде представитель завода отмечал, что взыскание всей суммы негативно скажется на деятельности предприятия, а также просил «учесть текущую ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с пандемией коронавируса». Он заявил, что «непринятие обеспечительных мер может привести к причинению значительного ущерба обществу, поскольку общество имеет сезонный характер деятельности, и исполнение контрактов может быть сорвано, в связи с чем может быть приостановлено исполнение текущих налоговых обязательств, а также обязательство по оплате труда 650 работникам».

По данным с сайта завода, он за 2015−2016 годы произвёл 136 тыс. тонн сахарного песка. В Татарии на 2015 год доля продукции завода составляла 51%. Завод входит в группу «Агросила» и является одним из крупнейших в России.