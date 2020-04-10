Рига, , 11:57 — REGNUM Пока самый большой штраф в Латвии за несоблюдение социально безопасной дистанции был выписан в Алуксне и составил 1000 евро. Об этом пишет в пятницу, 10 апреля, портал Nra.lv.

По данным журналистов, всего в период с 13 марта по 8 апреля сотрудниками полиции в стране было проведено 23 945 проверок. По их результатам составлено 238 протоколов об административных правонарушениях режима ЧС.

Отмечается, что в 79 случаях дела касались несоблюдения режима самоизоляции. В 122 случаях нарушались правила социально безопасной дистанции и общения — не более двух человек на расстоянии не менее двух метров от других людей.

Большинство выписанных штрафов в Латвии находятся в диапазоне от 10 до 450 евро. Максимальный размер штрафа для физического лица, согласно новым поправкам к административному кодексу, составляет 2000 евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.