Махачкала, , 12:02 — REGNUM Общий объем средств, заложенных в бюджете Дагестана в качестве региональных субсидий аграриям на приобретаемую сельскохозяйственную технику, в 2020 году составил 100 млн рублей. Эта сумма выросла в два раза по сравнению с 2019 годом, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия республики Абзагир Гусейнов.

Кроме того, по словам чиновника, достигнута договоренность с АО «Росагролизинг» по участию АО «Дагагроснаб» (региональная лизинговая компания по обеспечению сельхозтоваропроизводителей Дагестана современной сельхозтехникой) в программе федерального лизинга на сумму 150 млн рублей, тогда как в прошлом году было лишь 10 млн рублей. Гусейнов считает, что это станет хорошим подспорьем для укрепления парка сельхозтехники аграриев республики.

Министр также добавил, что в 2019 году для дагестанских аграриев было приобретено 230 единиц сельхозтехники, более 70 из которых — тракторы и комбайны.

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