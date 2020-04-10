Москва, 10 апреля 2020, 11:50 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин, насколько можно судить, прикладывает все усилия к тому, чтобы жители столицы РФ забыли, кто был главным уничтожителем московского здравоохранения, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Собянина, сказавшего о том, что, по его мнению, пик заболеваемости COVID-19 еще не наступил. Как полагает Делягин, мэр Москвы использует коронавирус в своей политической борьбе за власть.
Напомним, как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости, рассуждая о ситуацию с распространением коронавируса в Москве, заявил, что «никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине».