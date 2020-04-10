Москва, , 11:50 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин, насколько можно судить, прикладывает все усилия к тому, чтобы жители столицы РФ забыли, кто был главным уничтожителем московского здравоохранения, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 10 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Собянина, сказавшего о том, что, по его мнению, пик заболеваемости COVID-19 еще не наступил. Как полагает Делягин, мэр Москвы использует коронавирус в своей политической борьбе за власть.

«Очень странная была ситуация с введением режима повышенной готовности, хотя не были объявлены ни карантин, ни чрезвычайная ситуация. И действия московских властей были совершенно непонятны. Это напоминало расчистку города для каких-то действий, на которые то ли духу не хватило, то ли организованности, — сказал Делягин. — Господин Собянин один из главных уничтожителей медицины в Москве. И ему сейчас нужно приложить все усилия для того, чтобы застращать людей так, чтобы они забыли, кто в ответе за уничтожение московского здравоохранения».

Напомним, как сообщалось ранее, мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости, рассуждая о ситуацию с распространением коронавируса в Москве, заявил, что «никакого пика еще не наступило, мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине».