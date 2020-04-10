Москва, , 12:06 — REGNUM Руководители субъектов РФ должны до 15 апреля составить списки системообразующих организаций, которым нужна поддержка в условиях пандемии коронавируса. Такое поручение отдал президент Владимир Путин по итогам совещания с полпредами в федеральных округах, сообщает 10 апреля пресс-служба Кремля.

Необходимо также регулярно активизировать составленные перечни. Помочь с их составлением поручено Минэкономразвития, при этом особого внимания требует синхронизация решений, которые принимаются на всех уровнях власти, с учётом межрегиональной координации.

До 15 апреля в регионах должна быть обеспечена дополнительная поддержка некоторым категориям граждан, включая пожилых людей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что увольняющие своих сотрудников компании уже не смогут претендовать на государственную помощь в первую очередь.

Читайте также: В Кремле призвали регионы быть готовыми к неблагоприятным сценариям

А также: В Кремле рассказали, какие компании первыми претендуют на помощь