Рига, , 11:48 — REGNUM Власти Латвии выделили из госбюджета 6,3 млн евро потерявшим на время кризиса работу жителям страны, на чьём попечении находятся несовершеннолетние. Об этом пишет портал Diena. lv со ссылкой на данные министерства благосостояния страны.

По данным журналистов, соответствующие поправки уже внесены в соответствующий закон. Так, если во время режима ЧС ребёнок станет совершеннолетним, то родители всё равно смогут получать пособие в течение всего времени действия режима ЧС и ещё месяц спустя.

Отмечается, что пособия в стране будут выплачиваться и родителям на чьём попечении находятся дети до года или полутора, и которые не смогут выйти или потеряют работу из-за введённого режима ЧС и экономических последствий COVID-19. В этом случае пособие, сумма которого не превысит 700 евро, будет начисляться с 12 марта 2020 г. до окончания действия режима ЧС.

Пособие на ребёнка в Латвии не начисляется тем, кто получил двухмесячное пособие на случай простоя из-за COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.