, 11:45 — REGNUM Сложившаяся в Бурятии ситуация из-за коронавируса грозит ростом безработицы, сокращением налоговых поступлений и банкротством предприятий. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального заксобрания, именно такие последствия ожидают республику по мнению парламентариев.

Депутат и владелец сети магазинов бытовой техники Андреян Зыбынов заявил, что они не могут рассчитаться с поставщиками, а те со своими партнерами.

«Мы переживаем острейший экономический и социальный шок, ещё не понимаем, чем всё закончится. Население наше ждет от нас каких-то решений. Правительство вырабатывает те или иные предложения, они очень важны, но в целом пока не снимают остроты проблемы», — отметил он.

Напомним, ранее депутаты предложили главе Бурятии Алексею Цыденову ряд мер поддержки местных предпринимателей. В числе прочих они просили освободить бизнес от уплаты за 2020 год налогов по упрощённой системе, единого налога на вменённый доход, налогов на доходы физических лиц, прибыль, имущество организаций, по патентной системе.